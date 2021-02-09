Число зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек

Минтруд России назвал долю безработных в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство отмечает, что всего в России зарегистрировано 2,5 млн человек, что на 300 тыс. человек ниже показателей декабря 2020 года.

При этом министерство подчеркивает, что президент России Владимир Путин поставил цель по возвращению состояния трудового рынка страны на уровень 2019 года. В рамках выполнения такой задачи должны быть трудоустроены еще около миллиона россиян.

«В прошлом году, начиная с августа, численность безработных граждан снизилась на 400 тыс. человек. По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9%», — уточнили в Минтруде.

Ранее Росстат заявил, что в России снизилось число бедных.