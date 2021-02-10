Эксперт рассказал о рисках потери ипотечной квартиры даже при своевременной оплате

Рискованно брать в ипотеку вторичное жилье, в таком случае любые недочеты могут привести к крупным проблемам, даже если покупатель невиновен. Об этом сообщает издание «Прайм» со ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.

В случае с новостройками заемщик не столкнется с какими-либо преградами со стороны банка до тех пор, пока плата вносится вовремя. Отсутствие страховки также не может стать причиной для расторжения ипотечного договора, однако может повлиять на ставку по кредиту в отрицательную сторону, отметил специалист.

Со «вторичкой» дела обстоят иначе. Покупатель может столкнутся с проблемами, связанными с рентой, правом пожизненного пользования, материнским капиталом и тд.

По мнению Кричевского, следует максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, прибегнув к услугам опытного брокера или юриста. Лучше всего, когда сделка нотариально заверена, то есть купля-продажа жилья застрахована на всю сумму.

Ранее сообщалось, что выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе.