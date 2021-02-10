Власти Туниса предложили России возобновить чартерные рейсы

Власти Туниса предложили России возобновить чартерное авиасообщение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Тунисе Сергея Николаева.

По его словам, ежегодно тунисское государство посещали 640 тыс. россиян, это число могло достигнуть 800 тыс., если бы не пандемия коронавируса. Впоследствии Тунис практически закрыли для въездного туризма.

«Тунисское правительство приняло «особые» меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России», сказал дипломат.

Он также отметил, что российские власти, в свою очередь, выдали разрешение одной из авиакомпаний на осуществление регулярных полетов из Москвы в Тунис (до семи в неделю).

В настоящее время все прибывающие в Тунис туристы должны предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный за 72 часа до прибытия, а также провести по меньшей мере неделю карантина в одном из определенных властями отелей за свой счет.

Ранее в Росавиации заявили, что вакцинация от коронавируса может помочь открыть международные полеты.