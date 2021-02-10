ФНС упростит получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.

По его словам, это будет сделано, чтобы регистрация ИП занимала несколько минут, как при регистрации самозанятого.

Егоров отметил, что в ведомстве в настоящее время уже готовят решение, которое упростит вход в статус ИП.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил возможность отмены ИП.