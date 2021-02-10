Российский H&M отреагировал на сообщения об уклонении от уплаты пошлин

В крупнейшую мировую розничную сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) не поступала информация от российских властей о возбуждении дела о неуплате ею таможенных пошлин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шведскую компанию.

В компании отметили, что H&M платит налоги и пошлины в соответствии с положениями и нормами международного права, а также согласно локальным положениям и нормам местного законодательства.

Накануне сообщалось, что Федеральная таможенная служба России завела уголовное дело в отношении российского подразделения шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB (H&M) о неуплате таможенных пошлин. По данным ФТС, таможенные пошлины не были уплачены на сумму в размере 3,1 млрд руб.