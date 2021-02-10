Путин: некоторые госслужбы «играют в статистику» и подгоняют показатели

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой показателей» по зарплатам в социальных сферах, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2018 году кабмин отчитался о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. Как отметил глава государства, в послании 2019 года федеральной и региональной власти было указано, что достигнутый уровень оплаты труда не должен снижаться, «что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство». Российский лидер подчеркнул, что данное «требование никто не отменил».

Путин рассказал, что бывают случаи, когда некоторые госслужбы «играют в статистику» и занимаются «определенной подгонкой формальных показателей».

«В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы сходится. Сходится подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят на сокращенный режим работы, на половину или четверть ставки», — сказал Путин во время совещания с членами правительства.

Он добавил, что при этом нагрузка не снижается, а то и увеличивается.

На совещании Путин также поручил кабмину устранить проблемы с зарплатами бюджетников.