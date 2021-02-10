Минфин рассмотрит целесообразность введения цифрового налога

Минфин России рассмотрит целесообразность введения цифрового налога, пока на этот счет решений нет. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА «Новости».

По его словам, министерство будет изучать мировой опыт введения налога на прибыль крупных цифровых компаний.

Например, Минфин рассмотрит опыт Великобритании, где первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта.

«Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет», — заявил Сазанов.

Ранее сообщалось, что российские власти приступили к постепенному усилению контроля за сферой криптовалют, в том числе благодаря вводу обязательного декларирования.