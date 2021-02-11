Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта текущего года, сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель кипрского министерства Димитрис Димитриу агентству «Интерфакс».

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян», – заявил атташе.

По его словам, визу можно будет оформить дистанционно через интернет.

С 1 марта Кипр открывает въезд для туристов. При этом гражданам стран из «красной зоны» по коронавирусу, к которым относится и Россия, придется сдать тест на COVID-19 дважды: не ранее чем за 72 часа до поездки и по прибытии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.