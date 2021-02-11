Юрист напомнил о возможности получить выплату для малоимущих раз в год

Любой россиянин, соответствующим установленным требованиям, может раз в год получить единовременную помощь малоимущим, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин агентству «Прайм».

Размер выплаты в регионах различается и рассчитывается с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов, указано в сообщении.

Так, самые крупные выплаты предусмотрены для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, они могут получить 50 тысяч рублей в случае возникновения экстремальной жизненной ситуации рассказал юрист. В Московской же области выплата на одного члена семьи не превышает 6000 рублей в год.

При этом у регионов есть право устанавливать дополнительные условия для получения выплати или дополнительные основания для отказа. По словам Редина, в некоторых субъектах отказать в предоставлении помощи могут из-за нецелевого использования ранее выделенных средств или даже из-за аморального образа жизни.