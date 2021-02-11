Госдума рассмотрит законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает обеспечение должников гарантированным доходом. Об этом сообщает ТАСС.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, который также является одним из авторов документа, отметил, что ежемесячный размер дохода будет равен сумме не менее прожиточного минимума.

Кроме того, по его словам, денежную сумму планируют отнести к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание.

Депутат добавил, что должники могут обратиться в суд для обеспечения защиты ежемесячного дохода, указав реквизиты счета в банке. Кредитная организация в свою очередь не сможет оказать взыскание на данные средства.

Ранее в Совфеде заявили, что в России может появиться новый вид кредитов.