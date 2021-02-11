Долги россиян за электроэнергию за год выросли на 12 млрд рублей

В Центре финансовых расчетов рассказали о задолженностях россиян по счетам за электроэнергию за 2020 год. Об этом сообщается на сайте ЦФР.

Первый зампредседателя правления Центра Дмитрий Чернов уточнил, что объем долга россиян составляет 66,6 млрд руб., отметив рост в прошлом году на 12 млрд рублей.

Для сравнения: за 2019 год сумма задолженности выросла на 3,2 млрд руб. и составляла 54,6 млрд рублей.

Кроме того, за отчетный период уровень расчетов населения снизился с 98,8% до 97,1% в 2019 году. При этом прогнозы расчетов также ухудшились и среди других потребителей электроэнергии.

В публикации сказано, что общая сумма задолженности на розничном рынке за 2020 год возросла до 287 млрд руб. против 262,8 млрд руб. за 2019 год.