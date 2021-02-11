ПСБ и Mastercard запустили цифровую бизнес-карту

ПСБ и международная платежная система Mastercard объявили о запуске цифровой банковской карты для предпринимателей, быстро и безопасно оформляемой онлайн и доступной для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек.



При этом новым клиентам ПСБ предоставляется 10% кешбэка на любые покупки, а держателям цифровой бизнес-карты доступны предложения программы Mastercard Бизнес-бонус.



Как отмечается в пресс-релизе, карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества.



Характерно, что бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.



Пользоваться цифровой картой ПСБ Mastercard можно на смартфонах на базе iOS и Android с функцией NFC.



Цифровая карта для бизнеса дает предпринимателям широкие возможности, представляя собой, с одной стороны, корпоративную карту в ее классическом понимании и с привычным функционалом, а с другой, – обладает преимуществами по форм-фактору и практически моментальными сроками получения, говорит Александр Чернощекин, старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.



«Мы уверены, что она будет особенно востребована индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в таких отраслях, как розничная и оптовая торговля, производство, логистика и сфера услуг, — убежден он. — Бизнесмены этих сфер деятельности проводят много платежей по расчетно-кассовому обслуживанию, ведут активную деятельность, имеют офис, часто бывают в командировках и используют в работе автотранспорт».



Цифровизация и бесконтактные технологии – актуальные тренды, набирающие обороты и в сфере платежей, констатировал Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.



«Мы рады, что в партнерстве с ПСБ предлагаем российским предпринимателям карту, для получения которой не требуется посещать банковское отделение – достаточно воспользоваться смартфоном, чтобы получить доступ к удобному и безопасному финансовому инструменту, а также пользоваться всеми преимуществами безналичных расчетов, бесконтактной оплаты и программ от Mastercard и банка», – подчеркнул он.