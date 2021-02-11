Российские авиакомпании столкнулись со снижением пассажиропотока в январе 2021 года

В России зафиксировали снижение пассажиропотока в январе 2021 года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Согласно представленным данным, за этот период авиакомпании обслужили 5,5 млн человек, что на 38% ниже аналогичного периода годом ранее.

Кроме того, ведомство уточняет, что «пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 млрд пассажирокилометров».

Так, снижение количества перевозок авиакомпания «Аэрофлот» составило -60%, а «Победа» в свою очередь сохранила показатели пассажиропотока. «Уральские авиалинии» перевезли на 31% людей меньше, а «Россия» — на 41% меньше.

Ранее Росавиация сообщила о доле снижения пассажиропотока в Москве в 2020 году.