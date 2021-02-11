Премьер Польши выступил за остановку строительства «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за остановку реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом он написал у себя в Twitter.

В публикации он назвал газопровод «ходом за спиной у Европы», который направлен против ЕС.

Премьер также выразил мнение, что проект могут начать использовать «в интересах агрессивной политики России».

«Он усиливает зависимость ЕС, наносит удар по экономике и безопасности. Настало время остановить его», — написал Моравецкий.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» лишит Европу рычагов давления на Москву.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.