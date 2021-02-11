«Газпром» планирует ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году

«Газпром» рассчитывает ввести газопровод «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на презентацию замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова.

«Газопровод «Северный поток 2». 2021 год — ввод в эксплуатацию», — говорится в презентации.

Точная дата не называется.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» лишит Европу рычагов давления на Москву.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.