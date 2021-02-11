ПСБ объявил о снижении ставок по ипотеке

ПСБ объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке, а также на рефинансирование ипотеки других банков.



Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru», теперь минимальная ставка от 7,75% годовых установлена на программу рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке, а сумма кредита может составлять до 85% от стоимости залога.



Отмечается также, что на вторичном рынке жилья ипотеку возможно оформить по ставке от 7,89% годовых при первоначальном взносе от 15%.



В настоящее время, по словам руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, сохраняется высокий спрос на рефинансирование кредитов сторонних банков, полученных несколько лет назад, также имеется большой интерес к программам ипотеки на вторичном рынке жилья.



«При этом банк предоставляет комплексный сервис — ведь людям важна не просто привлекательная ставка, большое значение имеет удобство и скорость оформления сделки, — подчеркивает она. — Мы уверены, что снижение ставок и комплексный подход наших менеджеров к подбору ипотеки поможет клиентам найти оптимальное решение квартирного вопроса».



Как известно, ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках.



Клиентам также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров.



В совокупности партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России.



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