«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Цена льготного авиабилета составляет 10 200 руб. в одну сторону.
Такой тариф действует на прямые рейсы в экономклассе из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана в столицу и обратно.
23 января кабмин России одобрил выделение 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей ДФО.
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать более доступными авиаперелеты с Дальнего Востока.