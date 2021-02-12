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«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Цена льготного авиабилета составляет 10 200 руб. в одну сторону.

Такой тариф действует на прямые рейсы в экономклассе из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана в столицу и обратно.

23 января кабмин России одобрил выделение 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей ДФО.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать более доступными авиаперелеты с Дальнего Востока.

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