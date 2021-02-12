Самая высокая конкуренция за место в январе была среди топ-менеджеров

| Бернст Ю.

Наиболее высокая конкуренция за место в январе была среди топ-менеджеров и в сфере искусства, рассказала руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Ее слова передает РИА «Новости».

Игнатова уточнила, что самая высокая конкуренция среди соискателей была традиционно в высшем менеджменте (11 человек на место), в искусстве, развлечениях и масс-медиа (10), среди студентов и молодых специалистов (9), юристов (8) и административном персонале (6,5).

Самая низкая конкуренция, по словам эксперта, была в сфере медицины, рабочего персонала, на госслужбе, в автомобильном бизнесе, ИТ и строительстве. В данных областях на одну вакансию претендовало не более трех человек.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале.