Чешская компания купила оружейную фирму Colt

| Бернст Ю.

Чешская оружейная компания (Сeskа zbrojovka Group SE) стала владельцем американской фирмы производителя легендарных пистолетов и револьверов, Colt Holding Company LLC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления и гендиректора чешского производителя Лубомира Коваржика.

«Мы гордимся, что подключили к своим активам «Кольт», который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США», — сказал Коваржик.

Чешская оружейная компания стала единственным владельцем Colt Holding Company LLC.

Сумма сделки составила $220 млн, рассказал Коваржик. При этом бывший хозяин «Кольта» получил более миллиона акций Сeskа zbrojovka Group SE.

В августе в России началось серийное производство новейшего пистолета «Удав», который, как ожидается, должен сменить стоящий на вооружении с 1951 года пистолет Макарова.