Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Чешская компания купила оружейную фирму Colt

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Чешская оружейная компания (Сeskа zbrojovka Group SE) стала владельцем американской фирмы производителя легендарных пистолетов и револьверов, Colt Holding Company LLC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления и гендиректора чешского производителя Лубомира Коваржика.

«Мы гордимся, что подключили к своим активам «Кольт», который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США», — сказал Коваржик.

Чешская оружейная компания стала единственным владельцем Colt Holding Company LLC.

Сумма сделки составила $220 млн, рассказал Коваржик. При этом бывший хозяин «Кольта» получил более миллиона акций Сeskа zbrojovka Group SE.

В августе в России началось серийное производство новейшего пистолета «Удав», который, как ожидается, должен сменить стоящий на вооружении с 1951 года пистолет Макарова.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.