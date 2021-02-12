Россияне стали реже бронировать авиа- и ж/д билеты билеты заранее

Сервис для путешествий OneTwoTrip провел исследование, по результатам которого выяснилось, что россияне стали реже заранее бронировать билеты на поезда и самолеты в 2020 году, передает RT.

По данным исследования, 63,8% пользователей сервиса бронировали авиабилеты максимум за семь дней до вылета. 56,7% клиентов так поступали в 2019 году. Всего 1,6% пользователей планировали поездки за четыре-шесть месяцев. В 2019 году так делали 2,2% клиентов.

За 8—30 дней до отъезда в текущем году о путешествиях думали 26,4% россиян (28,1% в 2019 году). За два-три месяца до вылета в 2020 году авиабилеты покупали 7,8% клиентов сервиса. Это было на 4,9% реже, чем в 2019 году.

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