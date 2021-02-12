Более 160 млн рублей похитили из ячеек московского банка

Из ячеек банка в центре Москве похитили валюту и ювелирные украшения на общую сумму в 162 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД.

Отмечается, что 10 февраля в столичная полиция получила сразу несколько сообщение о кражах от представителя банка, находящегося на улице Климашкина. Размер самой крупной кражи составил 143 млн рублей.

Правоохранители определили, что в период с 31 декабря 2020 года по 9 февраля в депозитарном помещении регулятора неизвестные из индивидуальных банковских сейфов вынесли 122 млн 976 тыс. рублей, принадлежащих неработающему гражданину, и 19 млн 668 тыс. рублей другого неработающего. Общий материальный ущерб составил 142 млн 644 тыс. рублей.

По двум этим эпизодам возбуждено уголовное дело, по остальным проводится проверка.

Ранее сообщалось, что из банковских ячеек на северо-востоке Москвы исчезли 56 млн рублей.