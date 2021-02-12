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Деловые новости

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Ким Чен Ын уволил главного экономиста КНДР за провал плана спасения экономики

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг жесткой критике работу своего кабинета и уволил главного экономиста заявив, что им не удалось предложить новые идеи по спасению экономики страны. Об этом сообщает AP News со ссылкой на северокорейские СМИ.

По словам лидера Северной Кореи, кабмин не справляется со своей ролью ключевого учреждения, управляющего экономикой.

«Кабинет министров не смог сыграть руководящую роль в составлении плана ключевых экономических сфер и почти механически объединил цифры, подготовленные министерствами», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Он также заявил, что планы правительства не работают и не демонстрируют «новаторскую точку зрения и четкую тактику». Глава КНДР считает, что цели для сельскохозяйственного производства на этот год были поставлены нереалистично высокие, а для электроэнергетического — слишком низкие.

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