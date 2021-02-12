Spiegel узнал, что строительство «Северного потока — 2» скоро возобновят

Немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники сообщило, что строительство газопровода «Северный поток — 2», которое было прервано из-за непогоды, возобновится в ближайшее время.

Как отмечают собеседники СМИ, непогода остановила работы лишь на короткое время, уже на следующей неделе они должны возобновиться.

«Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — пишет Der Spiegel.

На прошлой неделе сообщалось, что две нитки «Северного потока — 2» будут достроены в Дании до мая.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.