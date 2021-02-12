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Деловые новости

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве, июнь 2020 года Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве, июнь 2020 года

Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики

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Центральный Банк России больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 12 февраля, передает ТАСС.

По ее словам, дальнейшее смягчение могло стать причиной дополнительного роста проинфляционных рисков.

9 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что несколько волн ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках повлияли на ускорение инфляции в России.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

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