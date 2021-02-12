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Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года

ЦБ не видит оснований для скачка цен на продукты

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Отказ от соглашений по стабилизации цен на некоторые продукты не приведет к скачку цен, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции <...> мы не ожидаем скачка цен», – заявила Набиуллина.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Срок действия соглашений истекает в апреле текущего года. При этом министр экономического развития Максим Решетников заявлял об отсутствии необходимости в их продлении.

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