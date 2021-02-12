Госдеп счел санкции «одним из многих инструментов» в ситуации с «Севпотоком – 2»

Власти США считают санкции «одним из многих инструментов» в ситуации со строительством российского газопровода «Северный поток – 2», заявил представитель американского Госдепартамента в беседе с ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией и будут принимать решение о введении санкций, если будет иметь место деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода.

«Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — заявил сотрудник Госдепа.

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что прерванное из-за непогоды строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновится в ближайшее время.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.