Китай сокращает экспорт смартфонов в Россию из-за санкций США

Китайские производители смартфонов сокращают экспорт в Россию из-за давления со стороны США и проблем с логистикой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Так, в соответствии с прогнозом GS Group, в 2021 году доля трех крупнейших китайских производителей — Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) — в поставках смартфонов в Россию может снизиться до 25%, если США продолжат вводить санкции. При этом за 2020 год доля этих производителей в импорте составила 47%.

Американские санкции в отношении китайских компаний привели к дефициту комплектующих для смартфонов, что вызвало сокращение поставок в Россию, пояснил директор департамента «Мобильные средства связи и умный дом» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков.

Кроме того, причиной снижения поставок китайских смартфонов стал и рост стоимости контейнерных перевозок, на фоне которого компании решили не вывозить партии смартфонов из Китая, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei обратилась в американский суд после решения Федеральной комиссией по связи США включить ее в список угроз нацбезопасности страны.