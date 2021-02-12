Россия запретила поставки живой птицы из Финляндии

Россельхознадзор запретил с 12 февраля ввозить живую птицу из Финляндии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии», — говорится в сообщении.

Аналогичный запрет распространяется на район Уккермарк (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) Германии.

Ранее Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из Ирландии.