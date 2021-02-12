Названа причина смены главы ПФР

Максим Топилин покинул пост главы Пенсионного фонда России (ПФР) из-за перехода на другую работу, указано в распоряжении российского правительства.

«Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Ранее руководителем ПФР был назначен Андрей Кигим, который ранее стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС).

Изначально об уходе Топилина в отставку написала газета «Коммерсантъ». Один из источников издания сообщал, что его отставка связана с объединением социальных внебюджетных фондов. Другой собеседник заявлял, что Топилин не вписался в команду нынешнего правительства.