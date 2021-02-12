Источник рассказал о переговорах Германии и США по «Севпотоку – 2»

Германия ведет с Соединенными штатам переговоры на уровне министерств по вопросу снятия санкций с российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

При этом результат переговоров на данном этапе предсказать сложно, отметил источник.

При этом он счел одним из «вероятных, прагматичных и правильных» вариантов развития событий реализацию плана немецкого министерства финансов, которое предлагало помощь в реализации американского сжиженного газа (СПГ) на сумму до €1 млрд взамен на отказ от дальнейшего введения санкций против газопровода.

Ранее о переговорах с США по «Северному потоку — 2» сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Она подчеркнула, что переговоры являются закрытыми.

12 февраля американские сенаторы обратились к президенту Джо Байдену с призывом ввести новые санкции против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.