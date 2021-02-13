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Деловые новости

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Миссия МВФ окончила свою работу на Украине

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине. Об этом заявил постпред МВФ в стране Йоста Люнгман, передает РИА «Новости».

Миссия МВФ в декабре прошлого года приступила к работе по пересмотру программы stand-by. Глава минфина страны Сергей Марченко 28 января сообщал, что работа миссии фонда продлена на Украине на 7-10 дней.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — сказал Люнгман.

Отмечается, что в ходе дискуссий обсуждалось усиление управления Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления и мероприятия в секторе энергетики и другие вопросы.

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