Эксперт раскрыл способ защиты «Северного потока – 2» от санкций

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал о защите российского газопровода «Северный поток – 2» от санкций США в интервью mk.ru/economics/2021/02/13/nazvan-deystvennyy-sposob-zashhitit-severnyy-potok-2-ot-sankciy.html» target=«_blank»>mk.ru.

Так, под американские санкции попадают суда, занимающиеся строительством трубопровода. Россия же с 2019 года ведет постоянную смену собственников вспомогательного флота «Северного потока – 2», рассказал эксперт.

Он пояснил, что задействованные в строительстве суда «оформлялись на неизвестные структуры, испортить жизнь которым американцы не способны».

«Конечно, они также автоматически попадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам», – добавил Юшков.

При этом сами суда в дальнейшем не смогут работать за границей, однако они и раньше работали исключительно в России, отметил эксперт.

По его словам, в будущем избежать введения новых санкций в отношении газопровода позволит лишь вмешательство Европейского союза, заинтересованного в завершении строительства.

12 февраля американские сенаторы обратились к президенту Джо Байдену с призывом ввести новые санкции против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.