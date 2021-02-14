В Швеции захотели помешать строительству «Северного потока — 2»

Депутат шведского парламента Бьёрн Седер обратился к главе МИД Анн Линде с просьбой разъяснить, намерено ли ведомство предпринять какие-либо шаги для убеждения Германии отказаться от участия в проекте строительства российского газопровода «Северный поток – 2», передает RT.

Седер считает, что «Северный поток — 2» угрожает политике безопасности и делает Европу зависимой от российского гaза. Однако депутат согласился, что бороться с газопроводом будет сложно, так как ФРГ отказывается останавливать его строительство.

«Еще в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — вспомнил депутат.

Кроме того, по мнению Седера, противодействие строительству газопровода станет одним из вариантов реакции европейского сообщества на политику российских властей.

Ранее в «Газпроме» заявили, что планируют ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.