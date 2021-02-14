Курс рубля может повторить рекордное январское падение в феврале

Курс рубля может повторить январское падение в феврале по нескольким причинам. О них «Российской газете» рассказала аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

По ее словам, несмотря на такие положительные моменты, как ралли на нефтяном рынке и трехкратное сокращение объемов покупок валюты со стороны Минфина РФ, аппетит к риску на нефтяном рынке несколько поубавился, что не могло не сказаться на динамике курса национальной валюты. Этому способствовало снижение прогноза по мировому спросу на нефть МЭА и ОПЕК. Притом основными причинами ухудшения прогноза назывались более низкие, чем ожидалось, темпы вакцинации населения.

Также давление на курс рубля оказало заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о санкционном давлении на Россию со стороны Евросоюза, а санкции — ключевой риск для рубля. Кроме того, в конце марта должен состоятся саммит ЕС, где будет решать вопрос об антироссийских санкциях. Если на этой встрече будут приняты персональные санкции, то это маловероятно серьезно отразится на курсе рубля, а если же меры затронут экономические интересы России, то можно ожидать ослабления нацвалюты.

«С учетом всех этих факторов мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар (по данным ЦБ, выше 76 рублей доллар стоил 30 января 2021 года) и 89-92,5 рубля за евро», — отметила Анна Зайцева.

Ранее в обзоре «Газеты.Ru» эксперты спрогнозировали курс рубля на 2021 год.