Еврокомиссар по здравоохранению выступила против закрытия границ в ЕС

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес выступила против закрытия границ ЕС в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом она сказала в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Кириакидес отметила, что границы не сдерживают вирус, а помочь от мутаций инфекции может вакцинация и соблюдение правил гигиены.

«Страх перед мутациями коронавируса понятен. <...> Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы», — подчеркнула Кириакидес.

Еврокомиссар не смогла ответить на вопрос, что будет с миром через год и закончится ли пандемия. По ее словам, делать такие прогнозы просто невозможно.

«Год назад никто не подозревал, что с нами сейчас будет. Я просто хочу подчеркнуть: мы действительно работаем 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы взять ситуацию под контроль и обеспечить людей достаточным количеством вакцин и лекарств», — резюмировала она.

30 января Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса, а днем ранее стало известно, что свои границы закрывает Франция.