Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак полагает, что цена на нефть в текущем году в среднем будет находиться на уровне $45-60 за баррель.

В эфире на канале «Россия 1» он также заявил, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился, а падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20-25% до 8-9% к концу года.

«Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, к концу года рынок восстановился», — сказал он.

Новак добавил, что низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован. По его словам, действующие цены отвечают ситуации на рынке.

Ранее стоимость нефти марки Brent на торгах превысила отметку в $61 за баррель впервые с 7 января 2020 года.