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Генеральный директор ПАО &laquo;Аэрофлот&raquo; Виталий Савельев Генеральный директор ПАО &laquo;Аэрофлот&raquo; Виталий Савельев

Минтранс готов подписать соглашение о перевалке в портах РФ нефтепродуктов из Белоруссии

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Минтранс России выразил готовность подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев, передает ТАСС.

«Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность», — сказал он.

Ранее Белоруссия решила переориентировать свои экспортные грузы, в первую очередь нефтепродукты, из литовского порта Клайпеда в российский порт Усть-Луга. Стоимость перевалки через Россию обойдется белорусам дороже, но это политическое решение: фактически Россия и Белоруссия вводят экономические санкции против Литвы, отмечают эксперты.

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