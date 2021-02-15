Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Маск заявил, что крупным владельцам Dogecoin нужно сбросить часть криптовалюты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что крупным держателям криптовалюты Dogecoin следует продать большую часть своих сбережений, чтобы избежать концентрации средств.

Предприниматель сообщил, что если они продадут большую часть своих монет, это получит его полную поддержку.

«Слишком большая концентрация — единственная реальная проблема, как я думаю», — написал Маск у себя в Twitter.

На прошлой неделе биткоин стал дорожать после того, как американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в эту криптовалюту.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.