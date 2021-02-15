Маск заявил, что крупным владельцам Dogecoin нужно сбросить часть криптовалюты

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что крупным держателям криптовалюты Dogecoin следует продать большую часть своих сбережений, чтобы избежать концентрации средств.

Предприниматель сообщил, что если они продадут большую часть своих монет, это получит его полную поддержку.

«Слишком большая концентрация — единственная реальная проблема, как я думаю», — написал Маск у себя в Twitter.

На прошлой неделе биткоин стал дорожать после того, как американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в эту криптовалюту.