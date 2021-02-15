Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за последние 30 лет

Фондовый индекс Nikkei в Японии впервые за 30 лет поднялся выше отметки в 30 тыс. пунктов после одобрения вакцины от коронавируса нового типа, передает агентство Kyodo.

Как сообщает агентство, за первые 15 минут торгов он вырос на 407,27 пункта (1,38%) по срaвнению с пятницей, 12 февраля, оказавшись на отметке в 29927,34 пунктa. Зaтем индекс поднялся до 30006,46 пункта.

Отмечается, что в течение февраля индекс Nikkei увеличился на 6%.

В прошлом году японский индекс Nikkei 225 показал рекордное за 30 лет падение.