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Деловые новости

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Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за последние 30 лет

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Фондовый индекс Nikkei в Японии впервые за 30 лет поднялся выше отметки в 30 тыс. пунктов после одобрения вакцины от коронавируса нового типа, передает агентство Kyodo.

Как сообщает агентство, за первые 15 минут торгов он вырос на 407,27 пункта (1,38%) по срaвнению с пятницей, 12 февраля, оказавшись на отметке в 29927,34 пунктa. Зaтем индекс поднялся до 30006,46 пункта.

Отмечается, что в течение февраля индекс Nikkei увеличился на 6%.

В прошлом году японский индекс Nikkei 225 показал рекордное за 30 лет падение.

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