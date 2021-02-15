Россия ввела квоту на экспорт зерна в 17,5 млн тонн

Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн. Об этом информирует «Интерфакс».

Отмечается, что ограничения не распространяются на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Данная мера должна помочь стабилизировать цены на муку и хлеб на фоне резко подорожавшего зерна.

Помимо этого, будет введена экспортная пошлина. С понедельника, 15 февраля, экспортируемая пшеница будет облагаться пошлиной в размере €25 за тонну, с 1 марта — в €50. С 15 марта мера также коснется кукурузы (€25) и ячменя (€10). Экспорт ржи пошлиной облагаться не будет.

Кроме того, за пределами квоты будет действовать запретительная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну.

26 января текущего года стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта 2021 года с €25 до €50 за тонну.