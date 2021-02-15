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Деловые новости

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Правительство подготовило новый антикризисный пакет для бизнеса

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Правительство России подготовило новый пакет поддержки малого и среднего бизнеса, направленный на сохранение занятости. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отмечается, пакет включил в себя пять видов поддержки. Так, речь идет о перезапуске программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0», а также о дополнительном сокращении (на 2-3 п. п.) цен на льготные кредиты для МСП благодаря субсидиям банкам. Такой займ можно получить при расширении штата сотрудников на 10% к декабрю 2021 года.

Также среди мер — списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей, которые попали в список потерпевших убытки от пандемии коронавируса за март и первый квартал прошлого года.

Кроме того, речь идет о фиксации кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и о переходном налоговом режиме для организаций, которые уже не могут позволить себе специальные условия.

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