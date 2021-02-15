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Деловые новости

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СМИ: в России появится реестр для доступа к биометрическим данным

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В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом информирует газета «Ведомости» со ссылкой на проект приказа Минцифры.

В настоящее время системой могут пользоваться банки и страховые компании, в будущем такая возможность появится у других организаций, внесенных в реестр.

Отмечается, что перечень участников появится на сайте bio.rt.ru. Для включения в реестр понадобится заключить договор с «Ростелекомом». Претендент будет обязан подтвердить, что способен обеспечивать требования безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

Ранее в феврале сообщалось, что Кабмин хочет обязать мигрантов из стран ЕАЭС сдавать биометрию.

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