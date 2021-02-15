Литва отказалась закупать электроэнергию у Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что страна не будет закупать электроэнергию у Белорусской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на литовские СМИ.
Глава государства раскритиковал безопасность на станции.
«Совершенно игнорируются требования рекомендаций по результатам стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности», – сказал Науседа.
По его словам, в таких условиях «просто неприлично» говорить о покупке электроэнергии у БелАЭС.
Ранее Европарламент потребовал остановить запуск БелАЭС из-за ее небезопасности.