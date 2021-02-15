Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

Посол рассказал, когда Индия может открыть границы для россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Индия может открыть границы для российских туристов летом, если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться. Об этом заявил индийский посол в Москве Венкатеш Варма, пишет РИА «Новости».

Варма подчекнул, что из России уже летают рейсы в Индию. К тому же, заражаемость коронавирусом, вероятно, будет снижаться из-за вакцинации.

«Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов», — сказал посол.

В Индии коронавирусом заразились почти 11 миллионов, скончались 155 тысяч человек. Ранее в стране нескольких собак научили искать заболевших коронавирусом.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.