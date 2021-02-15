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Правительство РФ разработает меры по содействию трудоустройству безработных

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Правительству России поручили оперативно разработать меры по содействию трудоустройству безработных. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Как отмечается, кабмин должен не только разработать, но и реализовать меры по содействию трудоустройству безработных россиян, включая субсидирование работодателям найма людей, обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных.

Срок выполнения — 1 марта 2021 год, далее ежеквартально.

Ранее Минтруд России назвал долю безработных в стране. Ведомство отмечает, что всего в России зарегистрировано 2,5 млн человек, что на 300 тыс. человек ниже показателей декабря 2020 года.

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