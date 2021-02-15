Путин поручил юридически защитить неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин поручил юридически защитить права неопытных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», — говорится в сообщении.

За поручение ответственны премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — 15 февраля.

Ранее Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.