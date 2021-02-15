Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Путин поручил юридически защитить неопытных инвесторов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поручил юридически защитить права неопытных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», — говорится в сообщении.

За поручение ответственны премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — 15 февраля.

Ранее Путин поручил проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.