Украинские железнодорожники рассказали о «средневековых» условиях труда

Сотрудники «Украинских железных дороги» («Укрзализныця») показали «средневековые» условия, в которых им приходится работать. Видеозаписи были опубликованы в одном из Telegram-каналов.

Железнодорожники рассказали, что растапливают лед на окнах кабины машиниста с помощью огня из-за отсутствия обогрева стекла. На кадрах видно, как человек поджигает бумагу и держит ее возле покрывшегося льдом окна.

«Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?» – пожаловался один из участников съемки.

Ранее экономист предрек украинцам африканские зарплаты вместо европейских.