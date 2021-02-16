На Украине заявили, что не откажутся от импорта электроэнергии из России

Украина не намерена отказываться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки», передает РИА «Новости».

По его словам, некорректно говорить о том, что российский импорт лишний в то время, как на Украине имеются 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций, а также практически нулевой запас угля на многих теплоэлектростанциях.

Он отметил, что российская электроэнергия помогает Украине «закрывать баланс в энергосистеме».

При этом он выразил надежду на то, что с середины марта на Украине не будет дефицита энергетических мощностей за счет того, что страна получит уголь, который ждали зимой, будут завершены ремонтные работы на всех энергоблоках теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.

Ранее нехватку электроэнергии на Украине связали с «вмешательством Москвы».