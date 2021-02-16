Рубль подрастает к доллару и евро в начале дня

Курс рубля незначительно растет к доллару и евро в начале торгов во вторник, 16 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 10.02 мск вторника опускался на 9 коп. и составлял 73,24 руб., курс евро снижался на 5 коп., до 88,93 руб.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,33% — до $63,51 за баррель.

Накануне, 15 февраля, сообщалось, что ЦБ понизил официальный курс евро на 63 копейки.

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