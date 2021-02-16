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Деловые новости

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Минсельхоз ответил на просьбу производителей поднять цены на колбасу

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Интенсивное развитие мясной отрасли в России способствует сохранению стабильного уровня цен на продукцию, заявили в пресс-службе российского министерства сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению министерства, стабильный уровень оптовых цен на мясную продукцию позволят сохранить насыщение внутреннего рынка и растущую конкуренцию на нем. Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования зерна и масличных помогут снизить затраты животноводческих предприятий на корм. Таким образом, удастся снизить себестоимость производства и сохранить уровень цен.

В Минсельхозе также добавили, что не получали от мясопереработчиков обращений в связи с ростом цен на сырье.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские мясопереработчики попросили ритейлеров увеличить закупочные цены на свою продукцию на 15%.

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